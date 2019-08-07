2019-08-07T14:02:07+03:00
Происшествия

В Апатитах вандалы громят магазины и ларьки

Полиция уже начала проверку [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
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Стекла витрин в Аптаитах разлетаются вдребезки третью ночь подряд. Фото: ХибИнформБюроСтекла витрин в Аптаитах разлетаются вдребезки третью ночь подряд. Фото: ХибИнформБюро
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Что это? Спланированная акция, новое увлечение молодежи или стечение обстоятельств? На эти вопросы пока не могут ответить даже компетентные правоохранительные органы. Ясно одно, что за три дня, а точнее за три ночи нападению вандалов подверглись несколько торговых точек в Апатитах.

Хронику событий легко восстановить. Первыми жертвами стали супермаркеты «Магнит», чьи витрины звенели от ударов злоумышленников дважды в ночь на 5 августа.

- Сначала вандалы напали на магазин на улице Победы, 5, а уже ближе к утру побили стекла на Строителей, 35. На асфальте неподалеку от пандуса валялась бутылка коньяка, - описывает события той ночи портал «ХибИнформБюро».

Вечером понедельника было разгромлено здание бывшего магазина «Вита» на улице Дзержинского. Проникшая в помещение молодежь крушила все на своем пути. А ночью с 5 на 6 августа от злоумышленников досталось ларькам «Апатитыхлеб». Ущерб предприятия: 4100 рублей, старый мобильник и четыре булки с маком. Вечер вторника закончился тем, что в Старых Апатитах подростки забросали камнями бывшей магазин «Колос» на улице Жемчужной. И на этот раз их действия попали на запись видеокамеры.

- Все потерпевшие уже написали заявления в полицию. Начата проверка, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В Апатитах дети побили стекла в здании бывшего магазина.Автор: ХибИнформБюро! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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