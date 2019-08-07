2019-08-07T13:51:57+03:00
Происшествия

Юная кировчанка подшофе покусала росгвардейца

Девушке грозит до пяти лет лишения свободы
Варвара РУСЛАНОВА
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Девушка впустила в ходу зубы, забыв с кем имеет дело. Фото: ИнтернетДевушка впустила в ходу зубы, забыв с кем имеет дело. Фото: Интернет
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Эх, и не воспитанная нынче пошла молодежь! Никакого почтения к представителям власти не то, что к старшим. Но факт остается фактом: спина сотрудника Росгвардии давно зажила, а вот его обидчица вполне может провести ближайшие пять лет в колонии.

- В 08:00 26 мая в одном из баров Кировска начался скандал. 17-летняя посетительница, изрядно приняв на грудь, стала ругаться с барменом, а потом и вовсе накинулась на него с кулаками. Тот, отчаявшись, уладить конфликт миром, нажал на тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии сначала пытались утихомирить разбушевавшуюся девушку словами, а потом применили силу. Кировчанке это не понравилось, и она укусила росгвардейца в правую подлопаточную область, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Возможно, ситуация не стоила бы и выеденного яйца, но укушенный оказался представителем власти и находится при исполнении. А это уже часть 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья». Барышня полностью признала свою вину еще на стадии следствия, но перед судом ей все равно придется предстать. Кировчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, это уже не первый случай. В июле прошлого года в Апатитах 18-летняя красавица в санатории «Изовела» цапнула полицейского за палец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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