Барк «Седов» в Мурманске посетили почти 8 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-07T12:05:32+03:00

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Мурманчане ждали прихода легендарного учебного судна долгих четыре года, готовились и предвкушали радостную встречу, а время его стоянки в порту Заполярья пролетело неумолимо быстро. Напомним, барк «Седов» ошвартовался у причала дальних линий морского вокзала Мурманска утром 2 августа. Его возвращение домой встречали широкой праздничной ярмаркой, а жителям столицы Заполярья подарили уникальную возможность посетить любимый парусник в течение четырех дней. И они свой шанс не упустили. Об этом говорят цифры статистики.

- За время стоянки в порту со 2 по 6 августа парусник посетили 7788 человек, - сообщает специалист по связям с общественностью Балтийской академии рыбопромыслового флота Анастасия Радюк.

Правда, северяне поговаривают, что статистика не полная, мол, курсанты проводили своих родственников на парусник, минуя многочасовые очереди. Но и без них цифра, согласитесь, получилась довольно впечатляющая.

- Мы были с сыном на морском вокзале в субботу, 3 августа. В очереди, конечно, пришлось постоять, но это того стоило. «Седов» оставил о себе неизгладимые впечатления: надраенная палуба, безукоризненная вежливость курсантов и морская романтика в каждой детали, к которой прикасаешься. Это незабываемо! – поделилась впечатлениями Елена Юрченко.

Но, какой бы долгожданной не была встреча с легендарным барком, расставаться все же пришлось. В 11:00 парусник отшвартовался от родных берегов Мурманска и взял курс на Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU