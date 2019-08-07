Двор в Кандалакше отремонтируют благодаря волонтеру, ставшему на один день мэром

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-07T11:44:37+03:00

Илья побыл главой Кандалкши всего день, но успел решить проблему своего двора. Фото: Из архива Михаила Павлова

Илья Трифонов поработал вместе с главой города Михаилом Павловым в рамках акции «Один день на новом месте»

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Один из лучших волонтеров юга Мурманской области и специалист по работе с молодежью Илья Трифонов получил уникальный опыт, примерив высокую должность и смог решить вопрос с ремонтом двора по улице Пронина. В рамках акции «Один день на новом месте» молодой человек стал главой Кандалакши, заняв место Михаила Павлова.

По признанию самого Михаила Сергеевича, день получился насыщенным: «оперативка» у главы региона Андрея Чибиса в формате видеоконференцсвязи, «планерка» администрации города, объезд объектов и в завершении совещание по ремонту дорог.

- Надеюсь, и впечатления у Ильи остались положительные. А я готов принять участи в акции в следующем году. Интересный опыт. Жду предложений, - улыбается Михаил Павлов.

Для волонтера опыт оказался более чем полезным. Несмотря на активную деятельность главы Кандалакши и района в соцсетях, Илье Трифонову хотелось посмотреть изнутри, как решаются проблемы города.

- На совещании с дорожными службами я рассказал, что в моем дворе дорога находится в довольно плачевном состоянии. Уже через час мы были у дома №14 по улице Пронина вместе с Михаилом Сергеевичем и представителями ремонтных служб, где и было принято решение сейчас выровнять дорогу, а уже в 2020 положить новый асфальт по программе благоустройства, - рассказывает Илья Трифонов и добавляет: Бесценно, что наша власть готова идти с населением на открытый диалог, помогать и решать вопросы.

К слову, в акции уже присоединились Мончегорск, Печенгский район и даже правительство Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU