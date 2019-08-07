В Мурманской области рядовой бил дневального прикладом автомата по голове

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-07T10:55:40+03:00

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Считается, что армия должна сделать из парня настоящего мужчину. Вот только некоторых и она не сразу может перевоспитать. Яркий пример - история рядового из воинской части 62834, что находится в Оленегорске-2.

Сначала он дважды избил сослуживца - случилось это 16 и 23 января этого года. Говорят, что из-за того, что долг Родине надо отдавать всего год, дедов и духов уже нет. Но наш антигерой решил, что вправе измываться над товарищем, который пришел служить позже. В присутствии других солдат он бил жертву руками по голове.

- Он же около 17 часов 24 января 2019 года в там же, являясь дежурным по роте и, тем самым, начальником по своему служебному положению для дневального, из ложно понятых интересов военной службы умышленно нанес последнему не менее 5 ударов прикладом автомата в голову по надетому на ней шлему, причинив физическую боль, - сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Северному флота.

За такие действия рядового судили. Его признали виновным в преступлениях по статьям "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими" и "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 15 тыс. рублей. Наказание могло бы быть строже, но солдат раскаялся в случившемся и возместил жертве моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU