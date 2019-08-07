2019-08-07T10:43:48+03:00
Общество

Мурманская область заняла 78 место по производству молока в России

За первое полугодие в Заполярье произвели 9,4 тысяч тонн этого полезного продукта.
Елена МОЛОДЦОВА
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За полгода в Мурманской области произвели 9,4 тысяч тонн молока.За полгода в Мурманской области произвели 9,4 тысяч тонн молока.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сельхозпредприятий на Кольском полуострове, поставляющих на прилавки заполярных магазинов молоко, можно пересчитать по пальцам. Не говоря же о том, что заниматься животноводством им приходится в суровых условиях Крайнего Севера, да и экономическая ситуация в стране то и дело подставляет подножки. Напомним, на грани банкротства и закрытия оказался совхоз «Тулома». Чтобы не потерять предприятия, пришлось вмешаться в ситуацию врио губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

А пока «Московский комсомолец в Пскове» совместно с «Псковской губернией» составил рейтинг регионов России по производству молока за первое полугодие 2019 года. Его возглавили республики Татарстан с 930,9 тысячами тонн полезнейшего продукта, Башкортостан с 827 тысячами тонн и Краснодарский край с 737,2 тысячами тонн. К слову, сама Псковская губерния заняла 46 место, произведя 99 тысяч тонн молока. Это золотая середина.

Мурманская область оказалась в аутсайдерах, что в принципе не удивительно. За первое полугодие в Заполярье произвели 9,4 тысячи тонн молока, что потянуло на 78 место рейтинга. Кстати, северяне оставили позади Еврейскую автономную область, Магадан, Ненецкий автономный округ, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург с Чукотским автономным округом. Показатели двух последних и вовсе оказались нулевыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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