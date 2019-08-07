Друзья погибшей вице-чемпионки мира по кикбоксингу Элины Гисмеевой собирают деньги на ее похороны

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-07T11:18:10+03:00

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10 августа в Мурманске простятся с вице-чемпионкой мира по кикбоксингу Элиной Гисмеевой. Напомним, мурманчанка трагически погибла в Севастополе, куда приехала на сборы, 4 августа.

Вместе с подругой Фатимой Жагуповой, чемпионкой мира, Элина пошла гулять по набережной. По одной из версии, северянка упала в воду, когда ее накрыло волной, по другой, сама захотела искупаться в штормящем море. Фатима бросилась ее спасать, и обе погибли.

Родные Элины не просят в данный момент ни о какой материальной поддержке. Но областной спорткомитет выразил готовность помочь с организацией прощания. Также инициативу проявили друзья спортсменки. Так, Дина Рыгина сообщила свои банковские реквизиты для перевода денег - их передадут семье Гимсеевых.

А пока все желающие могут возложить цветы к портрету Элины в "Лапландии", где она тренировала детей.

ИСТОЧНИК KP.RU