2019-08-07T11:18:10+03:00
Общество

Друзья погибшей вице-чемпионки мира по кикбоксингу Элины Гисмеевой собирают деньги на ее похороны

От родных девушки пока просьб не поступало
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В "Лапландию", где Элина работала тренером, несут цветы. Фото: vk.com/lapiworldВ "Лапландию", где Элина работала тренером, несут цветы. Фото: vk.com/lapiworld
Изменить размер текста:

10 августа в Мурманске простятся с вице-чемпионкой мира по кикбоксингу Элиной Гисмеевой. Напомним, мурманчанка трагически погибла в Севастополе, куда приехала на сборы, 4 августа.

Вместе с подругой Фатимой Жагуповой, чемпионкой мира, Элина пошла гулять по набережной. По одной из версии, северянка упала в воду, когда ее накрыло волной, по другой, сама захотела искупаться в штормящем море. Фатима бросилась ее спасать, и обе погибли.

Родные Элины не просят в данный момент ни о какой материальной поддержке. Но областной спорткомитет выразил готовность помочь с организацией прощания. Также инициативу проявили друзья спортсменки. Так, Дина Рыгина сообщила свои банковские реквизиты для перевода денег - их передадут семье Гимсеевых.

А пока все желающие могут возложить цветы к портрету Элины в "Лапландии", где она тренировала детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым главным врачом Кандалакшской больницы стал травматолог из Мурманска
Жителей Мурманска попытались удивить и напугать "туалетными потрошителями" из Кольского залива
В Мурманске сделают новый памятник «Треске»
В Апатитах вандалы громят магазины и ларьки
Проект "Наша рыба" запустят в Кандалакше, Оленегорске и Полярных Зорях
Юная кировчанка подшофе покусала росгвардейца
В Мурманске полиция занялась подростками, которые убивают птенцов
Барк «Седов» в Мурманске посетили почти 8 тысяч человек
Двор в Кандалакше отремонтируют благодаря волонтеру, ставшему на один день мэром
В Мурманской области рядовой бил дневального прикладом автомата по голове
Мурманская область заняла 78 место по производству молока в России
На трассе «Кола» под Зеленоборским автомобильный трал провалился в яму
С утонувшей в Севастополе Элиной Гисмеевой простятся 10 августа
Следком закончил проверку по мурманчанину, которого нашли мертвым у карьера
В Мурманске возбудили уголовное дело по собаке, которую выкинули с третьего этажа
Рыбака из Полярных Зорь, пропавшего под Умбой, нашли мертвым
Мурманчане пришли в загс на свадьбу к друзьям в костюмах Бэтмена и Дедпула
В Мурманске председатель ТСЖ прикарманил 200 тысяч рублей
Парковочные войны в Кандалакше закончились поножовщиной
Одну из центральных улиц Мурманск закроют до конца лета
В память о погибшей спортсменке из Мурманска назовут турнир по кикбоксингу
За последние 11 дней солнце в Мурманске показывалось лишь на семь часов
Мурманские зоозащитники борются с нефтяным «бассейном», из которого спасают собак
Для спасения от рака мальчика из Североморска-3 собрали 4 миллиона рублей, но надо еще 17