Друзья погибшей вице-чемпионки мира по кикбоксингу Элины Гисмеевой собирают деньги на ее похороны
10 августа в Мурманске простятся с вице-чемпионкой мира по кикбоксингу Элиной Гисмеевой. Напомним, мурманчанка трагически погибла в Севастополе, куда приехала на сборы, 4 августа.
Вместе с подругой Фатимой Жагуповой, чемпионкой мира, Элина пошла гулять по набережной. По одной из версии, северянка упала в воду, когда ее накрыло волной, по другой, сама захотела искупаться в штормящем море. Фатима бросилась ее спасать, и обе погибли.
Родные Элины не просят в данный момент ни о какой материальной поддержке. Но областной спорткомитет выразил готовность помочь с организацией прощания. Также инициативу проявили друзья спортсменки. Так, Дина Рыгина сообщила свои банковские реквизиты для перевода денег - их передадут семье Гимсеевых.
А пока все желающие могут возложить цветы к портрету Элины в "Лапландии", где она тренировала детей.
ИСТОЧНИК KP.RU