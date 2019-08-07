2019-08-07T09:33:47+03:00
Происшествия

На трассе «Кола» под Зеленоборским автомобильный трал провалился в яму

Движение было парализовано на 2,5 часа
Елена МОЛОДЦОВА
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Автомобильный трал почти проехал опасный участок, но последние пары колес попали-таки в западню. Фото: Мурманск ДТП ЧПАвтомобильный трал почти проехал опасный участок, но последние пары колес попали-таки в западню. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Лето – сезон масштабных ремонтов дорог, которые задерживают северян на пути в теплые края. Еще бы! Порой спешащим автомобилистам приходится по часу стоять в пробке на участках с реверсивным движением, а ведь впереди еще сотни километров дороги до пункта назначения. Правда, вечером 6 августа движение под Зеленоборским и вовсе оказалось парализованным.

- На 1098 километре федеральной трассы «Кола» около 22:40 автомобильный трал, перевозивший автокран, провалился в яму на соседней полосе, вырытую строителями. Кто выезжает в отпуск – не торопитесь. Время восстановления движения неизвестно, - предупредила северян, собирающимся в дорогу, Ольга Кузьмина в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Длинномер почти преодолел опасный участок, но последние пять пар колес все-таки соскользнули в пропасть, и тяжелая фура встала, перегородив и без того узкий участок дороги. На то, чтобы вызволить трал из западни, ушло порядка 2,5 часов, которые застрявшие на середине пути автомобилисты провели в томительном ожидании. Дорогу для проезда открыли только в 01:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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