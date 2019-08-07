С утонувшей в Севастополе Элиной Гисмеевой простятся 10 августа

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-07T08:45:45+03:00

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Многие до сих пор не могут поверить, что Элины Гисмеевой до сих пор нет. Девушка была лучезарной, жизнелюбивой, строила планы на будущее. Например, в сентябре должна была поехать на чемпионат Европы по кикбоксингу - этим видом спорта девушка занималась много лет, стала вице-чемпионкой мира.

Жизнь Элины трагически оборвалась 4 августа в Севастополе, где проходили сборы перед соревнованиями. Перед отлетов в Москву мурманчанка вместе с подругой - чемпионкой мира Фатимой Жагуповой - решила прогуляться по побережью. По предварительной версии, Элина прыгнула в воду, несмотря на шторм, и стала тонуть. Фатима бросилась ее спасать. Обе девушки погибли. При этом отец Элины Алмаз Гисмеев считает, что его дочь могла упасть в море по случайности.

Сразу, как стало известно о трагедии, родные спортсменок улетели в Севастополь. А теперь стало известно, что после всех следственных процедур тела девушек доставят на малую Родину: Элины - в Мурманск, Фатимы - в селение Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарии.

Родные мурманчанки сообщили, что прощание с ней состоится 10 августа в 12.00 в зале "Бюро Спецобслуживания" на улице Радищева, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU