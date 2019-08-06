Следком закончил проверку по мурманчанину, которого нашли мертвым у карьера

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-06T16:15:27+03:00

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Почти два дня недалеко от Ледового озера в сторону карьера лежало тело 32-летнего Марата Юнусова. А все это время его искала жена, родные, друзья, полиция и волонтеры. Он ушел из дома 20 июня, а труп был обнаружен только через пять дней.

Первоначальный осмотр тела не показал признаков убийства. Но следствием была назначена судмедэкспертиза, чтобы точно в этом убедиться.

- Проверка показала, что смерть мужчины была не насильственной. В силу этого было отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступлений, предполагающих причинение смерти либо тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним, ранее было обнаружено тело 24-летнего Сергея Громашева, которого унесло течением во время купания.

ИСТОЧНИК KP.RU