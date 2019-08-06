2019-08-06T16:11:55+03:00
Происшествия

В Мурманске возбудили уголовное дело по собаке, которую вкинули с третьего этажа

Человеку, у которого поднялась рука сотворить такое с животинкой, грозит до трех лет лишения свободы
Елена МОЛОДЦОВА
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Заросшую шерстью собаку подстригли в клинике и оказали помощь после падения с высоты. Фото: Приют для бездомных животных МурманскаЗаросшую шерстью собаку подстригли в клинике и оказали помощь после падения с высоты. Фото: Приют для бездомных животных Мурманска
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Есть справедливость в этом мире. Вот и злодей, у которого поднялась рука на кудрявого песика, ответит по закону. Напомним, небольшую собачку в конце июля выкинули с третьего этажа дома №9 на улице Гагарина в Мурманске. К счастью, посадка оказалась более или менее мягкой: у животного пострадали легкие и печень. Сейчас собакой занимаются волонтеры приюта для бездомных животных в Мурманске под руководством Оксаны Анчишкиной. А в обстоятельствах случившегося теперь разбираются дознаватели правоохранительных органов.

- 4 августа по собаке, выкинутой из окна третьего этажа на улице Гагарина в Мурманске, возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Жителю заполярной столицы, сотворившему такое с беззащитным животным, грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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