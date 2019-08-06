Рыбака из Полярных Зорь, пропавшего под Умбой, нашли мертвым

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-06T16:17:55+03:00

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Печальные новости пришли с берега Амозера, что в Терском районе. Напомним, 20 июля порыбачить на водоем приехал 32-лений житель Полярных Зорь Артур Петкевич. В 18:30 он позвонил жене и сказал, что с ним все в порядке, а уже через два часа рыбаки нашли пустой его моторную лодку. Как рассказали в МЧС по Мурманской области, местная жительница видела, как мужчина выпал из лодки. Больше двух недель спасатели и добровольцы прочесывали окрестности Амозера в поисках пропавшего мужчины и, наконец, нашли.

- Тело мужчины на берегу Амозера обнаружили сотрудники аварийно-спасательного отряда Кандалакши. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. - Имеющиеся изменения на теле погибшего характерны для длительного нахождения в воде. На берегу отсутствуют следы борьбы, волочения и иные признаки, указывающие на совершение в отношении мужчины преступления. Как удалось выяснить, у рыбака не было спасательного жилета.

В следкоме продолжают проверку. Сейчас следователи опрашивают родственников погибшего. Также уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти рыбака.

ИСТОЧНИК KP.RU