СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-06T15:24:34+03:00

При этом жених и невеста были в традиционных нарядах [видео]

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Хорошо, когда друзья создают правильное настроение на свадьбе и помогают молодоженам сохранить о важном для них дне хорошие воспоминания.

Жениху и невесте из Мурманска, чья роспись состоялась 3 августа, повезло. Их гости удивили всех костюмами, когда по ручку зашли в загс в образах Бэтмена (в него нарядился мужчина) и Дедпула (им стала прекрасная дама).

- При этом жених и невеста были в традиционных костюмах, как и все остальные гости, - рассказали "КП" в загсе Мурманска.

Поступок мог бы остаться незамеченным, если бы креативную пару не сняли на видео прохожие.

Напомним, флейтистка из Мурманска вышла замуж за музыканта из Ганы. На свадьбу северянка подарила своему жениху творческий подарок совместно с участниками проекта "The Хор".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/724403" frameborder="0"></iframe> Мурманчане пришли в загс на свадьбу к друзьям в костюмах Бэтмена и Дедпула.Автор: Евгений Козлов! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU