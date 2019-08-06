В Мурманске председатель ТСЖ прикарманил 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-06T15:03:50+03:00

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Трудное материальное положение загнало в угол председателя правления товарищества собственников жилья в столице Заполярья и толкнуло на преступление. Хотя, конечно, это не оправдание.

- По версии следствия, за год обвиняемый присвоил себе больше 200 тысяч рублей. В первый раз он положил себе в карман 23 тысячи рублей, которыми с ним рассчитался бизнесмен, арендующий в доме нежилое помещение. Это случилось с февраля по октябрь 2018 года, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. – А с ноября 2018 года по февраль нынешнего издал два приказа о предоставлении себе ссуды из средств ТСЖ и незаконного поручения о повторной выплате заработной платы на общую сумму 180 тысяч рублей. Его махинации вскрылись во время очередной ревизии. По словам председателя, на такой шаг он решился из-за имеющегося ряда долговых обязательств.

Свои финансовые проблемы мурманчанин может быть и решил, но при этом нажил несколько новых. В ближайшее время он предстанет перед судом по уголовному делу о присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Также представитель ТСЖ уже заявил гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба. Предприимчивому председателю правления грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до десяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU