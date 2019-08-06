Парковочные войны в Кандалакше закончились поножовщиной

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-06T16:45:34+03:00

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Поссорились как-то между собой Иван Иванович и Иваном Никифоровичем только на этот раз не в вымышленном Миргороде, а в Кандалакше, зато спор их завершится точно в суде.

- Конфликт произошел у одного из домов по улице Горького между владельцами Volkswagen и «Иж». Как выяснилось, мужчины не поделили парковочное место, стали выяснять отношения, и один из автолюбителей, не сдержавшись, достал нож и нанес им несколько ударом своему обидчику, которые, к счастью, прошли по касательной. А потом бросился наутек, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. На поиски буяна отправили наряд Росгвардии, который задержал 58-летнего злоумышленника и доставил в полицию. В ведомстве уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Автовладельцу грозит до двух лет лишения свободы. А вот кто из спорщиков теперь будет парковаться на том роковом месте, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU