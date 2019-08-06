Одну из центральных улиц Мурманск закроют до конца лета

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-06T14:15:50+03:00

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Этим летом дорожный ремонт, кажется, кипит как никогда. А если добавить к этому работы на теплосети, из-за которых рабочие тоже перекрывают улицы, то становится понятно, что водителям Мурманска приходится сложно.

Очередное ограничение будет действовать до конца лета.

- Из-за работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части планируется освободить от транспорта улицу Самойловой (от улицы Комсомольской до дома № 1 по улице Самойловой) с 00.00 7 августа до 17 часов 31 августа, -сообщили в мэрии Мурманска.

На этот же срок эта часть города будет закрыта для движения всех видов транспорта.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что недоволен темпами дорожного ремонта в регионе. Его проводили даже ночью, хотя северяне жаловали на шум, который мешает спать.

ИСТОЧНИК KP.RU