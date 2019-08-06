Одну из центральных улиц Мурманск закроют до конца лета
Этим летом дорожный ремонт, кажется, кипит как никогда. А если добавить к этому работы на теплосети, из-за которых рабочие тоже перекрывают улицы, то становится понятно, что водителям Мурманска приходится сложно.
Очередное ограничение будет действовать до конца лета.
- Из-за работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части планируется освободить от транспорта улицу Самойловой (от улицы Комсомольской до дома № 1 по улице Самойловой) с 00.00 7 августа до 17 часов 31 августа, -сообщили в мэрии Мурманска.
На этот же срок эта часть города будет закрыта для движения всех видов транспорта.
Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что недоволен темпами дорожного ремонта в регионе. Его проводили даже ночью, хотя северяне жаловали на шум, который мешает спать.
ИСТОЧНИК KP.RU