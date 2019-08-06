2019-08-06T13:47:55+03:00
Общество

В память о погибшей спортсменке из Мурманска назовут турнир по кикбоксингу

Элина Гисмеева утонула в Севастополе во время шторма
Ника СВЕТЛОВА
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Элина Гисмеева была одной из самых ярких спортивных звездочек Заполярья.Элина Гисмеева была одной из самых ярких спортивных звездочек Заполярья.
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4 августа в Севастополе утонули две спортсменки из сборной страны по кикбоксингу - мурманчанка Элина Гисмеева (вице-чемпионка мира) и москвичка Фатима Жагупова (чемпионка мира).

Элина была одной из самых ярких звездочек спортивного Заполярья: сама успешно выступала, а также тренировала детишек. Те очень любили наставницу.

- Пройдя у нас путь от ученицы до наставника, спортсменка достигла высоких профессиональных результатов. Высокий профессионализм, выдающиеся личностные качества помогали Элине Алмазовне воспитывать настоящих чемпионов, взращивать достойную смену прославленным спортсменам Заполярья, - вспоминают спортсменку в "Лапландии".

Областной спорткомитет пообещал посильно помочь семье Элины, в том числе с организацией церемонии прощания. Также появилась идея назвать в честь погибшей северянки турнир по кикбоксингу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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