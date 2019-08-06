В память о погибшей спортсменке из Мурманска назовут турнир по кикбоксингу
4 августа в Севастополе утонули две спортсменки из сборной страны по кикбоксингу - мурманчанка Элина Гисмеева (вице-чемпионка мира) и москвичка Фатима Жагупова (чемпионка мира).
Элина была одной из самых ярких звездочек спортивного Заполярья: сама успешно выступала, а также тренировала детишек. Те очень любили наставницу.
- Пройдя у нас путь от ученицы до наставника, спортсменка достигла высоких профессиональных результатов. Высокий профессионализм, выдающиеся личностные качества помогали Элине Алмазовне воспитывать настоящих чемпионов, взращивать достойную смену прославленным спортсменам Заполярья, - вспоминают спортсменку в "Лапландии".
Областной спорткомитет пообещал посильно помочь семье Элины, в том числе с организацией церемонии прощания. Также появилась идея назвать в честь погибшей северянки турнир по кикбоксингу.
ИСТОЧНИК KP.RU