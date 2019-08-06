2019-08-06T13:40:14+03:00
Общество

За последние 11 дней солнце в Мурманске показывалось лишь на семь часов

И это при световом дне в 20 часов в сутки
Елена МОЛОДЦОВА
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Солнышко, ты где? Выходи! Фото: Аркадий ЦиферблатСолнышко, ты где? Выходи! Фото: Аркадий Циферблат
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Четыре года назад столица Заполярья заняла вторую строчку рейтинга самых пасмурных городов России. Тогда по данным Росгидромета, из 365 дней в году 209 северянам приходилось обходиться без солнечного светила. Но, судя по этому холодному лету, Мурманск готов побить собственный рекорд и обойти Якутск на повороте.

- За последние 11 дней солнце в городе показалось всего лишь на 7 часов. При том, что световой день почти все это время был более 20 часов в сутки , если бы погода была ясной, то солнце радовало бы мурманчан за этот период 220 часов, - приводит неутешительную статистику группа «Погода в Мурманске».

К слову, предыдущий рекорд лето ставило в середине июля, когда за 11 дней небесное светило появлялось лишь на 11 часов. Правда, почти половину из них – пять часов – солнце светило в один день. Не говоря уже о том, что дело было в разгар полярного дня. Остается надеяться, что циклоны смилостивятся над жителями Кольского полуострова и прихватят по дороге в Заполярья кусочек тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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