Мурманские зоозащитники борются с нефтяным «бассейном», из которого спасают собак

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-06T13:08:17+03:00

Гошенька стал вторым, кто угодил в яму с мазутом. Фото: Фонд помощи "Путеводная звезда"

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Нефертити, Гошенька, Маня – эти клички собак хорошо известны мурманчанам, следящим за событиями в столице Заполярья. Все трое умудрились где-то принять мазутные ванны, после которых за их жизнь боролись зоозащитники. Случай с Маней стал последней каплей, и волонтеры принялись писать во все инстанции, требуя обезопасить нефтяной «бассейн».

- Мы поговорили с работниками шиномонтажа и других предприятий в районе Прибрежного авторынка и поняли, что местные собаки регулярно появляются в таком виде. Оставлять ситуацию так нельзя. В конце концов, туда могут упасть дети. Или вдруг любопытные подростки неосторожно кинут спичку? - говорит директор фонда помощи животным «Путеводная звезда» Ксения Рязанцева.

Далеко не с первого письма зоозащитникам удалось добиться внимания к проблеме. Оказалось, Мурманскому морскому рыбному порту предписывалось вывезти отходы и произвести зачистку шламонакопителей еще в 2018 году. Попытки выполнить его предпринимались, но потерпели фиаско. Подрядчик, с которым заключили договор, так и не выполнил обязательства.

- Предписание не выполнено. По данному факту в отношении ММРП возбуждено дело об административном правонарушении и выдано новое предписание с предложением оборудовать шламонакопители навесом, чтобы обеспечить безопасность объектов, - сообщает в письме Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора.

По словам Ксении Рязанцевой, если меры не будут приняты, то зоозащитникам придется поднять на уши все природоохранные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU