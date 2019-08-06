2019-08-06T12:10:14+03:00
Дом. Семья

Зайчат, спасенных в Мурманской области, отвезли в Москву на поезде

Теперь реабилитацией малышей займутся специалисты
Елена МОЛОДЦОВА
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Малышу Бетончику всего 10 дней от роду, а он уже совершил путешествие из Мурманска в Москву. Фото: Центр реабилитации диких зайцевМалышу Бетончику всего 10 дней от роду, а он уже совершил путешествие из Мурманска в Москву. Фото: Центр реабилитации диких зайцев
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Меньше недели понадобилось зоозащитнице Елизавете Титовой из Мурманска, чтобы найти трансфер до Москвы для своих ушастых подопечных. Напомним, после истории с рожденными у придорожного кафе зайчатами, ей привезли сначала одного малыша Зингера, который чудом не попал под машину, а потом и второго – его отбил у собак рабочий с железной дороги. К счастью, крошки попали в опытные руки – Елизавета правильно за ними ухаживала, а потом отправила в Москву на поезде с попутчиком.

- Прощаться было сложно, привыкли мы к малышам. Но надо понимать, заяц – животное дикое, ему в лесу надо жить, - поделилась эмоциями мурманчанка.

К счастью, оба зайчонка хорошо перенесли дорогу и теперь осваиваются на новом месте.

- Зингера – зайчонок-беляк 25 дней от роду – покормили и поселили пока в «пацанский» вольер, поскольку нашим кормилицам надо отдохнуть от подросших малышей. Второго беляка из Мурманской области, которому всего 10 дней, окрестили Бетончиком. Пока его состояние вызывает опасения, поэтому за ним будем следить особенно внимательно, - рассказывают о новых подопечных в московском Центре реабилитации диких зайцев.

Кстати, двух зайчат, приехавших к ним из Мурманской области, – тех самых, что появились на свет под Оленегорском – из «Дома зайца» уже выпустили на вольные хлеба в заказник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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