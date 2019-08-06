В Мурманске Mercedes въехал в дом

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-06T09:58:20+03:00

После столкновения с домом от красного Mercedes ничего не осталось. Фото: Мурманск ДТП ЧП

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Заезд достойный «Формулы – 1» устроил мурманчанин на Нижне-Ростинском шоссе в столице Заполярья. Правда, вместо медалей и шампанского в награду гонщик получил больничную койку.

- В 11:00 4 августа 25-летний водитель Mercedes не справился с управлением и въехал в дом №9 по Нижне-Ростинскому шоссе. В результате ДТП водитель и его 26-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение. По факту аварии начата проверка. Уже выяснилось, что мужчина был трезв, но без прав, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Горе-водителю придется заплатить сразу три штрафа: 5000 рублей за езду без водительского удостоверения, 1000 рублей за то, что был не пристегнут ремнем безопасности, и 800 рублей за то, что катался без страхового полиса ОСАГО. Про то, что красный Mercedes, восстановлению, скорее всего, не подлежит, даже и говорить не стоит. Кажется, поездка на такси обошлась бы паре гораздо дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU