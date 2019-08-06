2019-08-06T09:52:39+03:00
Общество

Плохая погода простоит в Мурманской области еще минимум неделю

Дождем и холодом в нашем регионе заправляет циклон с Коми
Мария ПАШЕНКОВА
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Северяне, крепитесь! Холод пока не уходит.Северяне, крепитесь! Холод пока не уходит.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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То циклон с Урала, то циклон с Коми приносят в Заполярье холод. Непогода стоит на Кольском полуострове уже около двух недель и пока не собирается уходить.

- До конца недели погода не изменится. Несдвигаемая ложбина, находящаяся на европейской территории России, продолжает стоять на месте. Очередной южный циклон, который сейчас вливается в нее, отодвинет ее на север. Но это частично спасет только центральную полосу, мы же останемся во власти арктического воздуха до конца недели. Пасмурное небо, небольшой дождь, северный ветер, температура не выше + 10- это наши атрибуты до конца недели. О каком-либо потеплении в дальнейшем говорить пока рано, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

По данным гидрометцентра региона, 7 и 8 августа температура воздуха будет на 2-4° ниже климатической нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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