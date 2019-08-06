2019-08-06T08:52:21+03:00
Туризм

В Мурманск придут итальянские яхтсмены

Парусник Best Explorer более семи лет находится в кругосветке
Ника СВЕТЛОВА
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Ведет Best Explorer 77-летний капитан Джованни Аквароне. Фото: www.investvostok.ruВедет Best Explorer 77-летний капитан Джованни Аквароне. Фото: www.investvostok.ru
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Это лето богато на гостей в порту Мурманск. К нам пришли уже два круизных лайнера из США: Seven Seas Navigator и Nautica, барк "Седов", яхта "Апостол Андрей". Но это не все, кого мы ждем - в заполярные воды собирается итальянская яхта Best Explorer, которая уже семь лет находится в кругосветном плавании.

- Команда во главе с капитаном 77-летним Джованни Аквароне прошла канадскую Арктику, обошла Аляску, прибывала в Сан-Франциско и Сан-Диего (США), в Энсенаде (Мексика). Яхта дошла до южной оконечности Кабо Сан Лукаса, пересекла Тропик Рака, вошла в море Кортеса, достигла Таити, минуя Галапагосские и Маркизские острова, прибыла в Австралию после посещения Тонга, Фиджи, Вануату и Новой Каледонии. Затем путешественники отправились в Папуа-Барат (Индонезия), достигли Осаки (Япония), посетив Раджа Ампат, Суалвези, Филиппины, Окинаву, Кагосиму и Нагойю. Теперь команда готовится пройти Северный морской путь, - рассказали в Агентстве по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дальнего Востока.

Одной из точек пути станет Мурманск, правда, точная дата захода пока не уточняется. Ориентировочно - в сентябре. Далее Best Explorer отправится в Тромсё.

ИСТОЧНИК KP.RU

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