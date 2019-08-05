2019-08-05T17:10:12+03:00
Дом. Семья

В Оленегорске полицейские на служебных машинах вывозили людей из парка, по которому гуляла медведица с медвежатами

Косолапую мамашу смогли прогнать обратно в лес сиреной и мигалками
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Медведицу с малышами в Оленегорске смогли напгуать только мигалки и сирена патрульных автомобилей. Фото: badfon.ruМедведицу с малышами в Оленегорске смогли напгуать только мигалки и сирена патрульных автомобилей. Фото: badfon.ru
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В конце прошлой недели мишек заметили в Оленегорске. Одного видели у местного банка, а медведица с медвежатами решила повторить подвиг своего сородича в Североморске и прогуляться по городскому парку.

- Будьте осторожны, - предупредил земляков Андрей Данилов. – В 23:25 1 августа медведица с двумя медвежатами спокойно переходила дорогу по пешеходному переходу от «Молодежки» к беседке в парке администрации ОЛКОНа. Не боятся автомобилей. Машины даже притормаживали, так как животные на них не реагировали. В это время там ходили люди.

На помощь северянам, которых застали врасплох косолапые пришли вовремя подоспевшие полицейские.

- В дежурную часть поступило сразу несколько сообщений о гуляющих в городской черте косолапых. Прибывшие на место экипажи дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы вывезли граждан из парка на служебных машинах. Всего было эвакуировано семь человек, все пенсионного и предпенсионного возраста, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Вернувшись к парку, полицейские включили проблесковые маячки и сирену. Яркая иллюминация и громкие звуки, наконец, напугали медвежье семейство, которое решило от греха подальше вернуться в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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