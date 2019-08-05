Мурманчанин купил лотерейный билет за 40 рублей и выиграл 1,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-05T17:05:42+03:00

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Бывают же везучие люди! И они живут рядом с нами.

Уже далеко не в первый раз в Мурманскую область должен отправиться крупный денежный выигрыш. Ведь житель Мурманска выиграл приз в более чем 40 раз больше, чем потратил на билет.

- 3 августа он приобрел билет «Гослото «5 из 36» за 40 рублей на сайте «Столото». Победителю удалось угадать все числа выигрышной комбинации и стать обладателем 1 610 288 рублей, - рассказали в пресс-службе лотереи.

Напомним, сразу после Нового года стало известно, что северянин выиграл в праздничном тираже миллион рублей. В ноябре 2018-го еще один житель областного центра стал счастливым обладателем коттеджа. Но больше всего повезло сестрам Галине и Татьяне из столицы Заполярья - они одним разом выиграли 102 миллиона рублей! Правда, не сразу обратились за выигрышем, потому что не поверили в него.

ИСТОЧНИК KP.RU