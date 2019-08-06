2019-08-06T08:58:24+03:00
Общество

В этом сезоне в Мурманской области пришлось отстрелить шесть медведей

Обращения от напуганных северян поступают в госохотнадзор ежедневно
Елена МОЛОДЦОВА
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Медведей, совсем распаясовшихся в Мурманской области, приходится отстреливать. Фото: joyreactor.ccМедведей, совсем распаясовшихся в Мурманской области, приходится отстреливать. Фото: joyreactor.cc
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Апатиты, Кировск, Оленегорск и Североморск – именно эти города Кольского полуострова в этом году облюбовали хозяева леса. Косолапые рвут сидящих на цепях собак, ломают заборы на дачах и проказничают в курятниках, не говоря уже о том, что приходят свободно прогуляться по дорожкам благоустроенных парков.

- На сегодняшний день из соображений безопасности пришлось отстрелить шесть медведей. Сейчас в работе у нас находится 30 материалов, которые, поверьте, содержат не по одному обращению, - говорит начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природы Мурманской области Игорь Ильин. – Разумеется, сообщения продолжают поступать. Мы обзваниваем инспекторов, чтобы те оперативно проверили информацию.

Напомним, на прошлой неделе в Оленегорске прогуливающихся в парке людей пришлось эвакуировать полицейским на служебных машинах, поскольку туда забрели на променад медведица с малышами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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