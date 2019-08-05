2019-08-05T15:37:20+03:00
Общество

Паблик в "ВКонтакте" оштрафовали за пост о ДТП, которое якобы устроила депутат ЗАТО Александровск

Автор публикации указал, что женщина была пьяна и подарила сотруднице ГИБДД букет хризантем
Ника СВЕТЛОВА
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Суд признал публикацию в паблике в "ВКонтакте" недостоверной.Суд признал публикацию в паблике в "ВКонтакте" недостоверной.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В феврале группа в "ВКонтакте" "Говорит и Показывает Полярный" опубликовала пост о ДТП. И все бы ничего, таких сообщений в сети много, но в аварии обвинили власть имущего.

- Публикация содержала сведения, что депутат ЗАТО Александровск совершила дорожно-транспортное происшествие с признаками явного алкогольного опьянения и после всех разбирательств вручала сотруднице ГИБДД букетик хризантем в честь благодарности и личной признательности за работу данного экипажа, - рассказали в Полярном районном суде.

Именно туда обратилась оскорбленная народная избранница. И дело она выиграла. Помогла ей в этом лингвистическая экспертиза.

- Судом установлен факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности, в связи с чем суд обязал ответчика опровергнуть недостоверные сведения и удалить их, а также взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, а также судебные расходы в размере 20 851 рубль 61 копейка, - пояснили в суде.

Паблик пытался оспорить решение в областном суде, но безрезультатно. Правдивой была признана версия, что депутат не справилась с управлением на плохо очищенной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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