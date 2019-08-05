2019-08-05T13:58:48+03:00
Общество

Автобусы из Мурманска в Видяево стали ходить чаще

Пока транспорт пустили в тестовом режиме [расписание]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Дополнительные рейсы на Видяево пок азапущены в тестовом режиме. Фото: fotobus.msk.ruДополнительные рейсы на Видяево пок азапущены в тестовом режиме. Фото: fotobus.msk.ru
Изменить размер текста:

Объезжая постепенно все населенные пункты Заполярья, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис не забывает ни только реагировать на проблемы северян, но и следить, чтобы его поручения выполнялись. До сих пор вопросов не возникало. Пока комитету государственному и финансовому контролю региона не поручили проверить, увеличили ли количество рейсов на маршруте №205 Мурманск – Видяево.

- Действительно, автобусы стали ходить чаще, - доложила на оперативном совещании председатель ведомства Ксения Зинатуллина.- Хочу обратить внимание на два нюанса. Во-первых, расписании можно найти только на сайте Мурманскавтотранс. Второй момент. Новый режим работы предусмотрен всего лишь на две недели.

Собственно говоря, на сайте автопредприятия прямым текстом сказано, что с 1 по 16 августа будет изучаться пассажиропоток и технологические возможности, после чего и будет приятно решение о выполнении этих рейсов уже на постоянной основе.

Расписание автобуса №205 Мурманск - Видяево с 1 по 16 августа

Расапиание автобуса №205 Мурманск - Видяево можно найти пока только на сайте перевозчика. Фото: murmanskautotrans.ru

Расапиание автобуса №205 Мурманск - Видяево можно найти пока только на сайте перевозчика. Фото: murmanskautotrans.ru

Правда, Андрей Чибис явно давал не такое поручение.

- Тоже самое было с ночными рейсами в аэропорт «Мурманск». В одном месте расписание старое, в другом новое. А потом удивляемся, что на автобусе никто не ездит. Информация о расписаниях должна одномоментно доводиться до людей. Она должна быть доступна, - подчеркнул Андрей Чибис. – История про то, что после 16 августа рейсов станет меньше, не допустима. Тестовый режим – это настройка расписания. Решение по увеличению рейсов мною принято и не обсуждается!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Хибин спасли 16-летнюю туристку, повредившую ногу
В Мурманской области ремонты дворов и парков идут тяжело, но в графике
В Севастополе утонула вице-чемпионка мира по кикбоксингу, дочь депутата горсовета Мурманска
На «Нашем Севере» можно голосовать за туристические бренды и жаловаться на ямы
Девочку из Апатитов, которую искали пять дней в Волгоградской области, нашли на берегу реки
Осваивать новые месторождения в Мурманской области станет рентабельнее
Туристы забросали мусором бывшую базу партизан Заполярья
В Мурманской области заработала «горячая линия» по проблемам ЖКХ
Сильный ветер принес в Апатиты "НЛО"
Росрыболовство обещало поддержать проект "Наша рыба" в Мурманской области
Выброшенного на камни в Териберке кита едят медведи
В Мурманске появится третья точка раздачи бесплатных обедов
В Мурманске у маршрутки на ходу отвалилось колесо
В воскресенье в Мурманске будет бушевать сильный ветер
Апатитчанку, пропавшую в Волгоградской области, ищут в лесу
В Мурманской области реже, чем в других городах страны, выявляют психологические расстройства
Недалеко от Хибин под поезд попал медвежонок
Актер Андрей Мерзликин поймал в Полярных Зорях 2,5-килограммовую форель
На карте Мурманской области появилось 72 камеры фото- и видеофиксации
На повороте на Килпъявр отреставрируют памятный знак воинам, погибшим от ран в передвижном 96-м полевом госпитале
По дороге в Териберку туристы встретили медведя
Из Новороссийска на полуостров Рыбачий едет экспедиция Русского географического общества
В Териберке снимут сериал "Бухта Глубокая"
На выходных в Мурманской области будет неприятная погода
Кандалакшанин купил несуществующий гараж за 85 тысяч рублей
Власти Мурманской области будут спасать совхоз «Тулома»
В порт «Мурманск» зашел 170-метровый американский лайнер
Томящимся в тюрьме Кабо-Верде мурманским морякам предъявили обвинение в контрабанде наркотиков