Автобусы из Мурманска в Видяево стали ходить чаще

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-05T13:58:48+03:00

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Объезжая постепенно все населенные пункты Заполярья, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис не забывает ни только реагировать на проблемы северян, но и следить, чтобы его поручения выполнялись. До сих пор вопросов не возникало. Пока комитету государственному и финансовому контролю региона не поручили проверить, увеличили ли количество рейсов на маршруте №205 Мурманск – Видяево.

- Действительно, автобусы стали ходить чаще, - доложила на оперативном совещании председатель ведомства Ксения Зинатуллина.- Хочу обратить внимание на два нюанса. Во-первых, расписании можно найти только на сайте Мурманскавтотранс. Второй момент. Новый режим работы предусмотрен всего лишь на две недели.

Собственно говоря, на сайте автопредприятия прямым текстом сказано, что с 1 по 16 августа будет изучаться пассажиропоток и технологические возможности, после чего и будет приятно решение о выполнении этих рейсов уже на постоянной основе.

Расписание автобуса №205 Мурманск - Видяево с 1 по 16 августа

Расапиание автобуса №205 Мурманск - Видяево можно найти пока только на сайте перевозчика. Фото: murmanskautotrans.ru

Правда, Андрей Чибис явно давал не такое поручение.

- Тоже самое было с ночными рейсами в аэропорт «Мурманск». В одном месте расписание старое, в другом новое. А потом удивляемся, что на автобусе никто не ездит. Информация о расписаниях должна одномоментно доводиться до людей. Она должна быть доступна, - подчеркнул Андрей Чибис. – История про то, что после 16 августа рейсов станет меньше, не допустима. Тестовый режим – это настройка расписания. Решение по увеличению рейсов мною принято и не обсуждается!

ИСТОЧНИК KP.RU