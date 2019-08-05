Из Хибин спасли 16-летнюю туристку, повредившую ногу

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-05T12:59:36+03:00

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Несмотря на холодное лето, туристов в Хибинах меньше не становится. Но горы, кажется, не очень рады такому нашествию поклонников. Уже вторая юная любительница активного отдыха вынуждена звать на помощь спасателей, чтобы добраться до цивилизации. Напомним, 31 июля на квадроциклах из ущелья Аку-Аку пришлось вывозить 15-летнюю туристку из Коломны, которая повредила ногу. Но прошло всего два дня, и история повторилась, правда, уже в другом районе Хибин.

- 2 августа в районе реки Гольцовки 16-летняя девушка, отправившаяся в поход в составе туристической группы, повредила ногу. С просьбой помочь в эвакуации подростка обратились в поисково-спасательное подразделение «Кировск», - рассказывают в Северо-Западном региональный поисково-спасательный отряде МЧС России.

На помощь пострадавшей выдвинулись три человека на двух квадроциклах. Они разыскали девушку, оказали ей первую помощь и доставили в Кировск. Как стало известно «КП», к медикам подросток не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU