2019-08-05T12:31:21+03:00
Общество

В Мурманской области ремонты дворов и парков идут тяжело, но в графике

Преображение территорий затянется до середины октября
Елена МОЛОДЦОВА
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Подрядчики в Мурманской области нарасхват.Подрядчики в Мурманской области нарасхват.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кажется, к темпу, с которым на Кольском полуострове, начали приводить в порядок дворовые и общественные пространства, подрядчики оказались не готовы. По крайней мере, уже август, а по некоторым объектам даже аукционы не состоялись. К слову, по тем, где контракты заключили, работа тоже буксует.

- В зоне риска три двора в ЗАТО Александровск. После совещаний с подрядчиком и антимонопольной службой, все же появилась уверенность, до конца октября эти работы будут выполнены, - отметил вице-губернатрор Мурманской области Евгений Никора. – В Мурманске три общественных пространства и 15 дворов приведены в порядок на 20%. Но появились дополнительные проблемы на объектах, которые финансируются из местного бюджета. Это дом №9 по улице Сивко, дома №7,9 и 11 по Зои Космодемьянской, дома №3 по Пономарева, дома №26, 28, 30, 32, 34, 36 по проспекту Кольскому и дом №6 по проезду Лыжному.

Аукционы по этим дворам в мэрии столицы Заполярья проводили не раз, но никто из подрядчиков так и не откликнулся. Сейчас чиновники пытаются решить то ли перенести ремонты на 2020 год, то ли уменьшить объем запланированных работ.

В Мончегорске строители тоже нарасхват. Помимо девяти дворов, которые надо привести в порядок, им в срочном порядке приходится латать ямы.

- На шести объектах работы уже ведутся. Задержка произошла из-за ремонта проезда на проспекте Ленина. По ямочному ремонту из 26 улиц в порядок приведены 10. Работы идут тяжело, но в графике, - отметил глава администрации Монсегорска Виктор Садчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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