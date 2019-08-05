2019-08-05T10:48:29+03:00
Общество

Девочку из Апатитов, которую искали пять дней в Волгоградской области, нашли на берегу реки

Участники поисков радовались как дети, что 16-летняя Света жива [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Свету нашли спустя пять дней. Испуганную, голодную. но живую. Фото: СУ СКР по Волгоградской областиСвету нашли спустя пять дней. Испуганную, голодную. но живую. Фото: СУ СКР по Волгоградской области
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В Волгоградской области по вечерам и ночам сейчас холодно. Это одна из причин, почему 16-летнюю Свету Сорокину так торопились найти. Девушка приехала в хутор Раздоры вместе с мамой из Апатитов. 31 июля вышла на улицу в туалет и пропала. Ее хватились уже через 15 минут.

На ее поиски вышло почти 350 человек! И это при том, что сам хутор небольшой. Искали везде от выгребных ям до лесополосы. В воздух поднялись квадракоптеры. Но Светы как след простыл. Нашли ее только спустя пять дней. Ее крики услышал рыбак у станции Богатое, который сразу связался с правоохранительными органами.

- Света была обнаружена на берегу озера Богатое в 800 метрах от места ее жительства. В ходе поисковых мероприятий следователи -криминалисты регионального управления Кирилл Живов, Дмитрий Янев и оперативные сотрудники полиции, перебравшись на лодке через озеро, обнаружили девочку истощенной, напуганной, но, к счастью, живой. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь, - сообщили в в СУ Следственного комитета по Волгоградской области.

В "Инстаграме" СКР можно посмотреть видео спасения Светы.

Участники поисков, как дети, радовались, что Света жива и невредима. Как ребенок пропал - выяснят позже. Сейчас девочке надо прийти в себя.

В Волгоградской области нашли пропавшую 16-летнюю апатитчанку.Автор: Следственный комитет по Волгоградской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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