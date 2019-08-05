2019-08-05T09:43:53+03:00
Общество

Туристы забросали мусором бывшую базу партизан Заполярья

Уникальный музей под открытым небом от хлама спасали волонтеры
Мария ПАШЕНКОВА
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Плакаты, призывающие сохранять чистоту на острове, не остановили любителей пикников. Фото: Михаил ОрешетаПлакаты, призывающие сохранять чистоту на острове, не остановили любителей пикников. Фото: Михаил Орешета
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Остров Партизанский на Верхнетуломском водохранилище не случайно носит свое название. Здесь в годы Великой Отечественной войны появилась база партизан Заполярья. Благодаря усилиям патриотов это место не только не кануло в лету, но и стало музеем под открытым небом.

Правда, не все северяне относятся к месту памяти с уважением. Некоторые воспринимают его как живописный уголок для пикника. Со всеми вытекающими последствиями...

На днях на остров приехала группа подготовки к 40-ому традиционному слету ветеранов-партизан, погранвойск, ФСБ и молодежи, который пройдет 9 и 10 августа. И северяне обнаружили на месте горы мусора.

- Бутылки, консервные банки, окурки... Сожжены заготовленные детьми дрова, сорваны замки с кладовок... И это ведь все сделали не какие-то несмышленыши. Это дело рук и грязных душенок взрослых и далеко не бедных дядей, которые имеют возможность на катере добраться до острова, нагадить и уйти. Как не стыдно! Подло и мерзко, - рассказал известный заполярный краевед Михаил Орешета.

Волонтеры убрали мусор за бессовестными земляками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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