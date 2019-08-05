В Мурманской области заработала «горячая линия» по проблемам ЖКХ

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-05T09:39:36+03:00

За два дня на нее поступило 175 обращений

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Не редко у северян возникает ощущение, что информация об отключении благ цивилизации находится едва ли не под грифом «секретно». Чтобы выяснить, почему нет света или как решить свою проблему, жителям Мурманской области приходится обзвонить ни одну инстанцию. Правда, с 1 августа этой круговой поруки пришел конец. В Заполярье заработал «горячая линия» по проблемам ЖКХ.

- Из-за проблем с недостатком информации гражданам приходится выступать соэкспертами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы аккумулируем у себя все данные по области. Только за два дня работы «горячей линии» на нее поступило 175 обращений, по 17 из которых даны консультации. Остальные запущены в работу, - доложила на оперативном совещании главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова.

«Горячая линия» по многоканальному телефону 8-800-250-78-25 (звонок бесплатный) работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в остальное время и выходные обращения записываются на автоответчик, потом расшифровываются и берутся в работу.

- В момент запуска отопительных систем, «горячая линия» будет работать без выходных, - подчеркивает Алена Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU