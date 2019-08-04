2019-08-04T16:01:53+03:00
Общество

В Мурманске появится третья точка раздачи бесплатных обедов

Где ее открыть, волонтеры спрашивают горожан
Мария ПАШЕНКОВА
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Волонтеры фонда "Добрый мир" бесплатно кормят северян горячим обедом. Фото: "Добрый мир"Волонтеры фонда "Добрый мир" бесплатно кормят северян горячим обедом. Фото: "Добрый мир"
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Горячий обед нужен северянам не только морозной зимой, но и в такое холодное лето, как это. Но не у всех бывает возможность поесть, ведь случаются разные сложные ситуации. К счастью, мир не без добрых людей.

В Мурманске действует благотворительная организация "Добрый мир", волонтеры которой угощают земляков горячим обедом и не берут за это деньги. Сейчас в столице Заполярья работает две таких точки: на улицах Подстаницкого и Жуковского (вторая открылась под Новый год). Здесь же раздают пожертвования, которые пришли в фонд. Также их развозят по подопечным семьям.

В ближайшее время в Мурманске должен появиться третий пункт для проведения акции. Где именно его открыть, спросят у горожан. Среди вариантов: улица Фролова (в районе улицы Радищева), улица Александрова (у бывшего ресторана "Встреч"), улица Маклакова. Также в группе фонда можно предложить свой вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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