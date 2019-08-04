2019-08-04T11:43:11+03:00
Происшествия

В Мурманске у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Автобус не смог подняться в горку на улице Карла Маркса
Ника СВЕТЛОВА
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Колесо у маршрутки отвалилось прямо на повороте. Фото: vk.com/murmansk_dtpКолесо у маршрутки отвалилось прямо на повороте. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Техническое состояние автобусов малой вместимости, которые возят северян, часто вызывают нарекания. То фары не горят, то мотор барахлит. Не зря в Мурманске регулярно проходят рейды по контролю за маршрутками. Но это не всегда помогает.

Так, днем 3 августа горожане в группе "Мурманск ДТП ЧП" обсуждали маршрутку №18, у которой на подъеме к финскому консульству на перекрестке улиц Буркова и Карла Маркса отвалилось колесо. Автобус встал прямо на повороте, а пассажирам пришлось высаживаться.

Это не первый подобный случай в столице Заполярья. Так, в апреле прямо на проспекте Ленина еще одна маршрутка потеряла колесо. Ранее такая же беда приключилась с автобусом №205 Мурманск-Видяево. А в начале января пассажиры возмущались, что по столице Заполярья ездит автобус №106 с заклинившим колесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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