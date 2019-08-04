Апатитчанку, пропавшую в Волгоградской области, ищут в лесу

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-04T10:40:54+03:00

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Более чем загадочным кажется исчезновение 16-летней Светланы Сорочинской. Девушка с проблемами со здоровьем вместе с мамой отдыхала в хуторе Раздоры Волгоградской области. Как стало известно, она на несколько минут вышла из дома в туалет и пропала.

По данным поискового отряда "ВолгоСпас — Поиск пропавших детей", 3 августа искать Свету вышло 276 человек. Хутор небольшой и кажется. что искать почти негде. Но пока подростка так и не нашли. На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии и казаки. Люди уходят все дальше в лес в надежду обнаружить след девушки.

- Не идет речи о каких-то, возможно, подозрительных машинах... Вообще тишина и ни единой зацепки, — рассказывала координатор поисков v1.ru Елена Емельянова. — В хуторе прочесали едва ли не каждый сантиметр. Проверили все уличные туалеты, стога сена, дома... Одним словом, все и везде

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU