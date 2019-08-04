В Мурманской области реже, чем в других городах страны, выявляют психологические расстройства

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-04T09:59:46+03:00

Лидером по числу пациентов с впервые найденными психологическими проблемами стал Санкт-Петербург. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидером по числу выявленных пациентов с проблемами стал Санкт-Петербург

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Министерство здравоохранения выпустило статистический сборник, в котором помимо прочего содержатся данные о числе пациентов с психическими заболеваниями.

Лидером по числу человек, у которых за последние двенадцать месяцев нашли соответствующие проблемы, стал Санкт-Петербург: 4,7 тысячи человек. На втором месте Москва - 2,6 тысячи человек, на третьем - Татарстан и 2,4 тысячи человек. В Топ-5 попали Башкирия (2,4 тысячи) и Челябинская область (2,1 тысячи случаев).

А вот Мурманская область показала хороший результат - 71 случай за 2018 год. Лучше всего дела обстоят в Ненецком автономном округе - 8 человек, Чукотке - - 44, Магаданской области - 56 человек.

Всего в 2018 году в России психические расстройства здоровья были зарегистрированы у 59,1 тысячи человек, которые после постановки диагноза стали пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU