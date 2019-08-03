2019-08-03T14:00:42+03:00
Общество

На карте Мурманской области появилось 72 камеры фото- и видеофиксации

Госавтоинспекция рассказала, где стоит неукоснительно стоит соблюдать правила дорожного движения
Елена МОЛОДЦОВА
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Камеры видеофиксации нарушений ПДД установили на 72 участках.Камеры видеофиксации нарушений ПДД установили на 72 участках.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Опытные и наблюдательные автомобилисты итак знают, где гонять не стоит, в противном случае можно заработать штраф за превышение скорости. Но все равно в соцсетях то и дело всплывают вопросы от получивших «письма счастья» водителей, мол в каком месте меня сфотографировала неподкупная камера, а потом момент откровения, что вот никогда бы не подумал. На днях ГИБДД России рассекретила свои рубежу, опубликовав на своем сайте карту, где обозначены все стационарные и передвижные комплексы фото- и видеофиксации.

- Так на территории Мурманской области установлено 72 рубежа. Они размещены на участках, где наиболее высокая аварийность по данным многолетней статистики, - объясняет инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова. – Наша основная задача – не выявить на нарушение, а пресечь его, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Заполярья. Автомобилисты, зная, где установлены камеры будут снижать скорость, а значит и риск возникновения аварий тоже уменьшится.

К слову, эта новость так обрадовала водителей, что сайт Госавтоинспекции просто не выдержал такого количества посетителей. Несколько дней из-за технических неполадок карта упорно показывала лишь Москву и Подмосковье с их рубежами. Правда, к выходным с трудностями удалось справиться, и сервис заработал в штатном режиме. Так что заходите на гибдд.рф и узнайте, на каких участках превышать скорость точно не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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