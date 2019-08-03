На повороте на Килпъявр отреставрируют памятный знак воинам, погибшим от ран в передвижном 96-м полевом госпитале

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-03T13:01:34+03:00

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- Здесь установлен памятный знак на братской могиле воинов, умерших от ран в передвижном 96-м полевом госпитале 14 армии. Сооружен в 1970 году по проекту И. Чунина. Над могилой шефствует производственно предприятие «Мурманска судоверфь» и общеобразовательные школы №31 и 33 Мурманска, - так гласит информационная табличка недалеко от поворота на Килпъявр.

Правда, глядя на сам памятный знак и стоящую неподалеку бетонную плиту с именами погибших бойцов, становится понятно, что о них уже давно никто не заботится. Стела многие годы не видела ремонта и пришла в плачевное состояние. Часть бетонных конструкций обрушилась, некогда бордовую краску изрядно за почти полвека потрепала погода. А ведь этой осенью Мурманская область готовится отметить к 75-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В администрации Кольского района, на чьей территории находится памятный знак, нашли выход из ситуации. В рамках социального партнерства восстановлением памятного знака займется предприятие, которое на Кольском полуострове строит железнодорожную ветку для Мурманского транспортного узла. Работы планируется выполнить к осени, когда в регионе начнутся основные мероприятия к празднованию великой даты.

ИСТОЧНИК KP.RU