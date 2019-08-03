Из Новороссийска на полуостров Рыбачий едет экспедиция Русского географического общества

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-02T22:19:50+03:00

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Не успел остыть путь после автопробега Североморск – Севастополь – Североморск, когда бравые представители профсоюзных организаций Вооруженных сил России за восемь дней преодолели 3440 километров. Как с черноморского побережья двинулась, так сказать, ответная экспедиция. На этот раз под эгидой Русского географического общества. Автопробег «Кольский полуостров 2019», который стартовал 1 августа, посвящен 75-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье.

- Маршрут экспедиции лежит от Новороссийска через Тверь, Мурманск и далее на полуострова Средний и Рыбачий. По дороге участники автопробега будут изучать памятники природы, археологического, историко-культурного и этнографического наследия. Кроме того, будут вести полевые наблюдения и анализировать развитие туристических маршрутов и популяризацию активного образа жизни, - сообщает сайт Российского географического общества.

ИСТОЧНИК KP.RU