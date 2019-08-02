2019-08-02T16:37:21+03:00
Звезды

В Териберке снимут сериал "Бухта Глубокая"

Сейчас для проекта ищут актеров
Мария ПАШЕНКОВА
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В Териберке снимут очередной сериал. Фото: Ирина СимашинаВ Териберке снимут очередной сериал. Фото: Ирина Симашина
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Кажется, жители Териберки уже не обращают внимание, если к ним в село приезжает новая съемочная группа. Кто тут только не был с камерами: и знаменитые режиссеры с не менее звездными актерами, и только делающие первые шаги в мире синема.

В ближайшее время в Териберке снова закипит работа. Здесь будут работать на сериалом "Бухта Глубокая" режиссера Петра Забелина. Сюжет и другие детали проекта пока не разглашаются. Зато уже сейчас северян зовут попробовать себя в роли актеров.

Так, нужны те, кто сыграет солдат-матросов Гаврилова и Ермоленко, девушку на пробежке, одного из героев Чижова и его девушку Ирину. Всех, кто заинтересуется, просят обращаться к организаторам кастинга. Также для съемок сериала требуется ТВ-оператор.

К работам в Териберке приступят 5 августа. А на выходных будут утверждать актерский состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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