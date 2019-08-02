В порт «Мурманск» зашел 170-метровый американский лайнер

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-02T13:54:12+03:00

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Пятница, 2 августа, в столице Заполярья оказалось богатым на визиты важных гостей. Напомним, этим утром у пирса дальних линий ошвартовался легендарный барк «Седов», а спустя несколько часов в порт «Мурманск» зашел американский круизный лайнер Seven Seas Navigator.

170-метровый гигант привез из Нью-Йорка в Заполярье 500 иностранных туристов, который вышли на берег в Мурманском морском рыбном порту, поскольку только здесь есть причалы, способные принять круизный лайнер таких габаритов. К слову, туристы, решившиеся совершить трансатлантический переход на «Навигаторе семи морей», люди не бедные – цены на круизы на лайнер начинаются от 259 045 рублей на человека за двухместное размещение. Правда, прогостит Seven Seas Navigator в Мурманске недолго – всего полдня, за которые иностранцы должны успеть осмотреть все северные достопримечательности.

- Круизный лайнер должен был покинуть порт Мурманск в 21:00 2 августа. Но из-за погодных условий, скорее всего, задержится до утра, - сообщил пресс-секретарь Мурманского рыбного порта Алексей Бакуменко.

Напомним, в прошлом году Seven Seas Navigator посещал побережье Кольский залив примерно в это же время и с таким же плотным графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU