2019-08-02T11:26:59+03:00
Дом. Семья

В Титане в мусоропровод выбросили кошку с котятами

Животных, от которых избавились, как от мусора, нашли случайно
Мария ПАШЕНКОВА
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Котят выбросили, как мусор, но они уже нашли дом. Фото: vk.com/club7968133Котят выбросили, как мусор, но они уже нашли дом. Фото: vk.com/club7968133
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Страшные находки иногда делают в мусоропроводе. Так, в Мурманске в баке дворник нашел тельце новорожденной девочки. В ее убийстве обвиняют мать малышки, которая, по версии следствия, утопила младенца сразу после родов.

А в Титане в мусоропровод выбросили кошку с котятами.

- Мы их в подвале случайно нашли, по работе там были и увидели. А люди рассказали откуда они там. Переместили в подвал, кошка сбежала, надеемся, что вернется. В подвале тепло. А в другом подвале нашли котят по-больше, но они дикие, убегают, - рассказала зооволонтерам Наталья Смолина-Сокуренко.

Малышей забрали на домашнюю передержку, временным жильем для них стала коробка с теплым платком. Одного котенка - самого темного по окрасу - сразу забрали новые хозяева. А позже и остальных. Мама малышей пока гуляет сама по себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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