В Апатитах украли красный КнигоХолодильник

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-02T09:01:27+03:00

Красный КнигоХолодильник радовал северян, которые любят читать. Но неизвестные украли его прямо от библиотеки. Фото: vk.com/gladinalibrary

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Если вы были в Апатитах и видели красный холодильник на улице, то могли не удивляться. Он оказался на свежем воздухе не потому, что его выкинули. Его поставили туда специально.

Так сотрудники библиотеки им. Л.А.Гладиной хотели привлечь внимание северян к чтению. Ведь открываешь дверцу холодильника, а внутри - книги! Каждый мог взять приглянувшийся томик или положить тот, что уже прочитан. Так апатитчане получили возможность поучаствовать в буккроссинге - популярном направлении по обмену книгами.

Но такая добрая инициатива по душе не всем.

- В 5 утра 28 июля наш красный-прекрасный КнигоХолодильник увезли неизвестные в неизвестном направлении....Жаль не только библиотекарям,но и всем горожанам! - сообщили сотрудники библиотеки.

Увы, это не первый раз, когда страдает КнигоХолодильник. В августе 2017-го неизвестные опрокинули его на бок, сломали его дверцу и разбросали книги.

Может, злоумышленники все-таки одумаются и вернут украденное? Ведь в хозяйстве не новый холодильник не так пригодится, как тем, кто хочет провести время за перелистыванием страниц.

ИСТОЧНИК KP.RU