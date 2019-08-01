2019-08-01T16:50:23+03:00
Происшествия

В Волгоградской области 200 человек ищут 16-летнюю апатитчанку

Девочка вышла в туалет на окраине хутора Раздоры и пропала
Варвара РУСЛАНОВА
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Светлану Сочинскую из Апатитов ищут 200 челвоек с собаками. Фото: ГУ МВД по Волгоградской областиСветлану Сочинскую из Апатитов ищут 200 челвоек с собаками. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Не везет в эти летние каникулы юным северянам, отправившимся греться в жаркие регионы России. Напомним, в Туапсе семилетний мальчик из Мурманска, возвращающийся из лагеря, уснул в автобусе и опоздал на поезд. А теперь в Волгоградской области без вести пропала 16-летняя апатитчанка Светлана Сорочинская.

- У девочки есть отклонения в развитии. В Волгоградскую область она приехала с мамой недавно и остановилась в доме на окраине хутора Раздоры. Вечером, в 18:00, 31 июля подросток вышел в туалет и не вернулся, - цитирует пресс-службу главного управления МВД по Волгоградской области портал v1.ru. – До сих пор Светлана из дома никогда не уходила.

Сначала родные пытались найти ее самостоятельно, но потерпев неудачу, обратились в полицию. На поиски апатитчанки уже вышли 200 человек: сотрудники полиции, казаки и добровольцы. Из областного центра к ним на помощь приехали кинологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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