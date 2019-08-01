Глава ЗАТО Александровск попробовал в школьной столовой рагу с сосисками и суп с вермишелью

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-01T16:12:40+03:00

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На прошлой неделе врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис встречался с жителями Полярного, чтобы узнать, чем они живут и что их волнует. Северяне на многое пожаловались главе региона, в том числе и на питание в школах и детских лагерях. Мол, не вкусно.

Андрей Владимирович предложил решить спор оригинально, мол, пусть чиновники сами поедят в школьной столовой. В администрации ЗАТО Александровск не сразу поняли, с какой стороны подойти к поручению. Зато потом все-таки решили формально закрепить обязанность директоров школ контролировать еду для детей.

Правда, потом от бумажного отчета все-таки решили перейти к делу. Глава ЗАТО Александровск Семен Кауров сходил в Снежногорскую школу №226 на разведку. Как потом подчеркнул - без предупреждения. Чтобы непростому гостю не успели приготовить послаще да повкуснее.

- Могу сказать точно - питание сбалансированное. На первое - мясной суп с вермишелью, на второе - овощное рагу с сосисками, свежие овощи и хлеб, из сладкого - компот и бананы. Лично мне обед очень понравился, ребятам тоже, хотя одна девочка сказала, что еда здесь не очень вкусная, потому что дома вкуснее! Оно и понятно, современные дети любят картофель фри и гамбургеры, но мы обязаны заботиться о нашей молодежи. Сытное и полезное питание залог здоровья подрастающего поколения, - написал Семен Кауров на личной странице в "ВКонтакте".

Удовлетворит ли такая проверка врио губернатора и родителей - посмотрим.

ИСТОЧНИК KP.RU