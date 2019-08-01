2019-08-01T15:16:06+03:00
Политика

В избиркоме зарегистрировали шесть кандидатов в губернаторы Мурманской области

Девяти желающим попробовать себя в этой должности пришлось отказать из-за отсутствия необходимых документов
Елена МОЛОДЦОВА
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Комиссия приняла единогласное решение зарегистрировать шестерых кандидатов в губернаторы региона.Комиссия приняла единогласное решение зарегистрировать шестерых кандидатов в губернаторы региона.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Итак, скрытая от глаз избирателей часть работы избирательной комиссии закончилась. Шесть из 15 кандидатов в губернаторы Мурманской области были зарегистрированы в региональном избиркоме и получили из рук председателя Антона Богомолова соответствующие удостоверения. Сегодня их официально вручили Михаилу Антропову, Максиму Белову, Василию Бурову и Андрею Чибису, а на прошлой неделе - Виталию Измайлову и Геннадию Тупикину.

- Позволю себе напомнить, что на этих выборах выдвинулось беспрецедентное количество кандидатов – 15 человек. Однако зарегистрированы были только шестеро. Остальные либо подали неполный комплект документов, либо вообще его не принесли, - отметил Антон Богомолов.

К слову, сами кандидаты в губернаторы Заполярья дружно отметили прекрасную и созидательную работу областного избиркома. Теперь же начинается открытый для глаз избирателей этап – агитация. С 10 августа по 7 сентября каждый кандидат будут представлять северянам свою программу, уповая на то, что те оценят ее по достоинству и отдадут свой голос 8 сентября именно за него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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