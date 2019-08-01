Следователи проверят гибель молодого человека на реке Кола

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-01T15:12:02+03:00

Сергей купался в реке Кола, когда его унесло течением. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Неделю назад на реке Кола случилась беда: течением унесло 24-летнего Сергея Громашева, который у моста купался вместе с друзьями. С 24 числа, когда все произошло, спасатели и волонтеры искали молодого человека.

Плохая новость пришла 31 июля: у берега Колы - у линии отлива на Каменном острове - было найдено тело Сергея.

Знакомые парня, на глазах у которых произошла беда, говорят, что он утонул. Но формальности должны быть соблюдены - СКР начал процессуальную проверку по факту случившегося.

- В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на теле погибшего не обнаружено. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение, - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Мурманской области Наталия Тростина.

ИСТОЧНИК KP.RU