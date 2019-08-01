2019-08-01T14:35:05+03:00
Общество

В Мурманске полицейские помогли дедушке, которому стало плохо на вокзале, и его внучке

Ребенка, который едва не остался без взрослых на перроне, передали родителям
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчине стало плохо на платформе железнодорожного вокзала. Фото: nord-ursus.livejournal.comМужчине стало плохо на платформе железнодорожного вокзала. Фото: nord-ursus.livejournal.com
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В жизни бывают разные передряги. Главное, чтобы рядом с тобой в этот момент оказались те, кто поможет.

Около 7.30 1 августа на перроне вокзала в Мурманске плохо стало дедушек, который ехал вместе с пятилетней внучкой. Мужчина сначала почувствовал недомогание, которое переросло в приступ эпилепсии. К счастью, ему пришли на помощь и на носилках пенсионера перенесли в медпункт вокзала.

Дальше встал вопрос, что делать с девочкой, пока с дедушкой работают врачи. Ведь ребенок не может оставаться один. Сотрудники линейного отдела полиции стали искать родителей. Оказалось, что те живут в области.

- Спустя некоторое время сотрудникам полиции удалось установить данные родителей и связаться с ними. В установленные законом срок ребенок передан матери. Если бы установить родителей не удалось,то по закону ребенок был бы помещен в медицинское или социальное учреждение до решения вопроса о передачи законным представителям, - рассказали в группе по делам несовершеннолетних Мурманского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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