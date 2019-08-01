2019-08-01T13:29:57+03:00
Происшествия

В Мурманске "черный" риэлтор увел квартир на 4 миллиона рублей

Мужчина специально выслеживал северян, которые не могут за себя постоять
Ника СВЕТЛОВА
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Суд приговорил одного из "черных" риэлторов почти к 5 годам колонии.Суд приговорил одного из "черных" риэлторов почти к 5 годам колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пару лет назад в Мурманске накрыли банду "черных" риэлторов. Действовали они с октября 2012-го по июнь 2014 по простой, но эффективной схеме.

- Узнавали, кто зарегистрирован в квартирах, существует ли задолженность по коммунальным платежам, затем путем уговоров и обмана склоняли потерпевших к отчуждению жилых помещений и приобретению квартир с меньшей площадью с доплатой разницы в стоимости и погашением коммунальных платежей, - рассказали подробности дела в прокуратуре Мурманской области.

Два участника банды уже были осуждены: на двоих они проведут в колонии 22 года. Третьему только на днях огласили приговор. Он был признан виновным в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). И ближайшие 4 года и 9 месяцам должен провести в исправительной колонии общего режима. Там он должен будет искупить свою вину, что увел квартир на 4 миллиона рублей.

Четвертый "черный" риэлтор ожидает приговора по своим деяниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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